Одного из актеров «Кадетства» экстренно госпитализировали

Telegram-канал Mash сообщил, что российского актера Владимира Стеклова госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным канала, причиной этого стало ухудшение самочувствия артиста. Официальные представители Стеклова пока не прокомментировали данную информацию.

Канал отметил, что Стеклову провели операцию с помощью робота «Да Винчи». По информации канала, актер быстро восстанавливается после хирургического вмешательства. Владимиру Стеклову 77 лет, он известен по своим ролям в «Кадетстве» и «Ворах в законе».

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр Плющенко, известный в Сети как Гном Гномыч, заболел ротавирусом. 12-летний спортсмен выступал 3 ноября на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, когда перед выходом на лед он чувствовал сильное недомогание, а после представления ему пришлось вызывать скорую помощь.

До этого директор Петро Шекшеев сообщил, что телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. Он сообщил, что позднее состояние телеведущей стабилизировалось и она пошла на поправку. При этом сама Барановская заявила, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем.