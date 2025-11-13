Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:47

Одного из актеров «Кадетства» экстренно госпитализировали

Mash: актера Владимира Стеклова госпитализировали в московскую клинику

Владимир Стеклов Владимир Стеклов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что российского актера Владимира Стеклова госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным канала, причиной этого стало ухудшение самочувствия артиста. Официальные представители Стеклова пока не прокомментировали данную информацию.

Канал отметил, что Стеклову провели операцию с помощью робота «Да Винчи». По информации канала, актер быстро восстанавливается после хирургического вмешательства. Владимиру Стеклову 77 лет, он известен по своим ролям в «Кадетстве» и «Ворах в законе».

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр Плющенко, известный в Сети как Гном Гномыч, заболел ротавирусом. 12-летний спортсмен выступал 3 ноября на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, когда перед выходом на лед он чувствовал сильное недомогание, а после представления ему пришлось вызывать скорую помощь.

До этого директор Петро Шекшеев сообщил, что телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. Он сообщил, что позднее состояние телеведущей стабилизировалось и она пошла на поправку. При этом сама Барановская заявила, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем.

Россия
актеры
госпитализации
больницы
симптомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после непродолжительного молчания
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.