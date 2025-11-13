Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:26

«Без Запада не обошлось»: депутат о решении Киева прервать переговоры с РФ

Депутат Толмачев: Украина остановила мирные переговоры с РФ по указке Запада

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украина остановила мирные переговоры с Россией по настоянию стран Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует потери своей страны, стремясь к продолжению конфликта.

Безусловно, без Запада [в приостановлении переговоров] не обошлось. Украина — несамостоятельный участник, она лишена субъектности и независимости. Ни о каких суверенных решениях речи не идет. Приостановка мирных переговоров означает то, что Россия и так знала с самого начала: киевский режим недоговороспособен. Зеленский не заинтересован в сохранении своих людей, его задача — продолжать вести боевые действия против России. Это еще раз доказывает: мы все делаем правильно, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что решение Киева прекратить переговоры свидетельствует о намерении Запада извлечь максимальную выгоду из ситуации на Украине и ослабить Россию. При этом, по его мнению, те, кто стоит за решениями Зеленского и его соратников, не планируют значительных затрат на свои планы.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объявил о прекращении мирных переговоров с Россией. По его словам, стороны не смогли достичь значимого прогресса.

Украина
переговоры
Россия
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с звучавшим накануне СВО словом
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.