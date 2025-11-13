«Без Запада не обошлось»: депутат о решении Киева прервать переговоры с РФ Депутат Толмачев: Украина остановила мирные переговоры с РФ по указке Запада

Украина остановила мирные переговоры с Россией по настоянию стран Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует потери своей страны, стремясь к продолжению конфликта.

Безусловно, без Запада [в приостановлении переговоров] не обошлось. Украина — несамостоятельный участник, она лишена субъектности и независимости. Ни о каких суверенных решениях речи не идет. Приостановка мирных переговоров означает то, что Россия и так знала с самого начала: киевский режим недоговороспособен. Зеленский не заинтересован в сохранении своих людей, его задача — продолжать вести боевые действия против России. Это еще раз доказывает: мы все делаем правильно, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что решение Киева прекратить переговоры свидетельствует о намерении Запада извлечь максимальную выгоду из ситуации на Украине и ослабить Россию. При этом, по его мнению, те, кто стоит за решениями Зеленского и его соратников, не планируют значительных затрат на свои планы.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объявил о прекращении мирных переговоров с Россией. По его словам, стороны не смогли достичь значимого прогресса.