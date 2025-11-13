Экс-нардеп увидел в деле «Энергоатома» политический сигнал Зеленскому

Коррупционное дело вокруг «Энергоатома» и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича является методом давления Вашингтона на Киев, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, цель заключается в том, чтобы заставить украинское руководство проявить большую сговорчивость в переговорах с Москвой.

Без американцев это дело точно не обошлось. Потому что НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. — NEWS.ru) — структуры, которые создавались американцами. Они как были под контролем ФБР, так и остаются. <...> Там есть даже действующий офицер ФБР, который в той или иной мере контролирует работу этих органов, — сказал Килинкаров.

Как полагает экс-депутат, текущая ситуация является следствием невыполнения Киевом своих обещаний перед Вашингтоном. Он рассказал, что украинская сторона ранее убеждала американского лидера Дональда Трампа в своей способности изменить ситуацию на поле боя, но не смогла реализовать взятые обязательства. По логике Килинкарова, проигрывающая сторона теперь должна идти на уступки.

Он также добавил, что окружение Зеленского уже ведет активные переговоры с НАБУ и, возможно, с американскими кураторами о том, чтобы остановить развитие скандала. Политик обратил внимание на дозированную публикацию компрометирующих материалов, в которых президент Украины пока упоминается лишь косвенно.

Килинкаров предположил, что если Зеленский согласится на политические уступки, то записи с его прямым участием могут не быть обнародованы. В противном случае, по его словам, скандал перейдет точку невозврата, что способно привести к отставке правительства и переформатированию всей власти в стране.

Что касается перспектив самого президента, то экс-депутат назвал Зеленского «отработанным материалом». Он заключил, что образ лидера уже померк, и вопрос ухода главы государства является лишь делом времени.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву их работы. После этого бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергокомпании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности преступной организации.