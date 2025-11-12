Бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему: простой рецепт быстрой еды из 3 ингредиентов

Бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему: простой рецепт быстрой еды из трех ингредиентов. Устали от сложных рецептов, но хотите порадовать близких чем-то действительно вкусным? Этот бухлаваш станет вашим секретным оружием! Идеальная комфортная еда, которая готовится быстрее, чем пицца. А главное — его начинку можно варьировать, добавляя свои любимые ингредиенты.

Для основы берем два больших листа лаваша. Начинку готовим из 400 г фарша (отлично подойдет куриный или говяжий), смешанного с одним яйцом, солью и перцем. Равномерно распределяем фарш на первом листе лаваша, затем щедро посыпаем 300 г тертого сыра. Накрываем вторым листом лаваша, защипываем края и смазываем взбитым яйцом — это даст нам ту самую золотистую корочку. По желанию можно украсить кунжутом. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Аромат во время готовки стоит такой, что домочадцы сами побегут накрывать на стол! Подавайте горячим, чтобы сыр был максимально тягучим.

