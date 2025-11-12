Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему: простой рецепт быстрой еды из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему: простой рецепт быстрой еды из трех ингредиентов. Устали от сложных рецептов, но хотите порадовать близких чем-то действительно вкусным? Этот бухлаваш станет вашим секретным оружием! Идеальная комфортная еда, которая готовится быстрее, чем пицца. А главное — его начинку можно варьировать, добавляя свои любимые ингредиенты.

Для основы берем два больших листа лаваша. Начинку готовим из 400 г фарша (отлично подойдет куриный или говяжий), смешанного с одним яйцом, солью и перцем. Равномерно распределяем фарш на первом листе лаваша, затем щедро посыпаем 300 г тертого сыра. Накрываем вторым листом лаваша, защипываем края и смазываем взбитым яйцом — это даст нам ту самую золотистую корочку. По желанию можно украсить кунжутом. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Аромат во время готовки стоит такой, что домочадцы сами побегут накрывать на стол! Подавайте горячим, чтобы сыр был максимально тягучим.

Ранее мы готовили сырные гренки из черного хлеба. Вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами.

лаваш
фарш
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
