Москвичей предупредили об опасной погоде в ближайшие три дня «Желтый» уровень погодной опасности ожидается в Москве и области 14-16 ноября

«Желтый» уровень погодной опасности ожидается в Москве и области 14–16 ноября, сообщил Гидрометцентр России. Он связан с сильными порывами ветра и осадками.

В частности, в пятницу, 14 ноября в Московской области прогнозируется ветер со скоростью 15 м/с. В столице 15 и 16 ноября возможно сильное понижение температуры, по ночам она будет опускаться до минус пяти градусов. Кроме того, в Москве в предстоящие выходные дождь перейдет в мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто 80% территории РФ. По его словам, его еще мало, но он уже лежит.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопады и ледяные дожди ожидаются в Москве на следующей неделе. Он добавил, что на земле может появиться временный снежный покров высотой один — три сантиметра, который позже растает. Синоптик также отметил, что в понедельник, 17 ноября, воздух прогреется максимум до плюс трех градусов.