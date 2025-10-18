Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 00:05

В Белом доме рассказали, чем кормили Зеленского на рабочем обеде

Белый дом: в меню обеда Зеленского вошли жареный цыпленок и бисквит

Фото: Shutterstock/Fotodom

Помимо переговоров, визит президента Украины Владимира Зеленского в США включал официальный обед, сообщили в Белом доме. Главным блюдом в меню стал жареный цыпленок с хэшем из батата.

Помимо него, украинскому гостю подавали фрикасе из сладкого горошка, свежей рукколой и ароматным айоли с розмарином. В качестве закуски Зеленскому предложили салат из артишока и фенхеля. На десерт ему подали яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в Вашингтоне подготовила для президента США презентацию о потенциальном применении крылатых ракет Tomahawk. Как заявил репортер Reuters Грэм Слэттери, документ демонстрирует возможное влияние такого вооружения на ход боевых действий.

Однако Дональд Трамп назвал эскалацией разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием. Он заявил, что обсудит эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ответ на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk американский лидер отметил, что США сами нуждаются в ракетах этого типа. Это также касается другого вооружения, которое за последние четыре года Вашингтон передал Киеву.

