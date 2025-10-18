Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года

Сегодня, 18 октября 2025 года, календарь изобилует яркими событиями, памятными датами и необычными поводами для радости. Узнаем, какие праздники отмечают сегодня, 18 октября, какие исторические события произошли в этот день, а также кого сегодня вспоминает Церковь.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы задаетесь вопросом, какой сегодня праздник, то 18 октября предлагает множество интересных и вдохновляющих дат.

Прежде всего, сегодня отмечается День сладкой патоки и восточных сладостей — отличный повод вспомнить о вкусных традициях Востока. В этот день можно приготовить пахлаву, щербет или халву, побаловать себя и близких чем-то медовым и ароматным.

Также 18 октября — День домашнего кино. Этот праздник создан для любителей снимать и монтировать собственные видео. Домашние фильмы — это не просто память, это часть семейной истории, которую приятно пересматривать спустя годы.

Музыкальные голоса звучат по всему миру, ведь сегодня — Всемирный день пения. Он объединяет всех, кто выражает чувства через песню. В школах, хорах и концертных залах проходят концерты, где звучит музыка дружбы и добра.

В России 18 октября чтут День памяти войсковой казачьей славы. Эта дата напоминает о подвигах казачества, его героизме и вкладе в защиту отечества.

Европейские страны отмечают Европейский день борьбы против торговли людьми, направленный на повышение осведомленности о проблеме современного рабства и защите человеческого достоинства.

А вот элегантный праздник — Международный день галстука. Галстук стал символом стиля, уверенности и культуры общения. В этот день модные дома и дизайнеры напоминают о его многовековой истории.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, 18 октября отмечают Всемирный день менопаузы. Его цель — рассказать женщинам о здоровье, поддержке и важности заботы о себе в зрелом возрасте.

Таким образом, на вопрос, что отмечают сегодня в мире, можно сказать коротко: день наполнен смыслом, добротой и вдохновением.

Необычные праздники и памятные события

Есть и необычные поводы для улыбки. Например, День шоколадного кекса — праздник сладкоежек. Аромат свежей выпечки и шоколада способен сделать любое утро праздничным.

Любителям экспериментов с внешностью понравится День без бороды. Отличный момент, чтобы побриться, обновить стиль и ощутить себя по-новому.

Природозащитники отмечают День европейского бобра — символа трудолюбия и созидания. Бобры играют важную роль в экосистеме, и этот день напоминает о необходимости их охраны.

Также сегодня Европейский день бумажного пакета, призывающий отказаться от пластика ради экологии планеты.

В народном календаре есть и волшебный праздник — День кудесника, символизирующий мудрость, вдохновение и творческую силу.

Завершает список Всемирный день женского счастья, когда принято желать всем женщинам гармонии, любви и внутреннего тепла.

Необычные праздники в мире сегодня способны подарить радость каждому.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих важно знать, какой сегодня церковный праздник. 18 октября православная церковь чтит память святителей Московских, всея России чудотворцев — Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия (Вениаминова) и Макария (Невского). Эти имена навсегда вписаны в историю русской духовности.

Также вспоминают мученицу Харитину Амисийскую (Понтийскую), пострадавшую за веру во Христа.

Кроме того, сегодня день памяти преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского, чья жизнь стала примером стойкости и веры.

Эти события делают 18 октября особым днем духовного единения, поэтому религиозные праздники сегодня имеют глубокий смысл.

Памятные даты и исторические события сегодня

Многие исторические события сегодня напоминают о судьбоносных моментах в мировой истории.

В 1009 году по приказу халифа Хакима, прозванного безумным, был до основания разрушен ключевой символ христианской веры — Иерусалимский храм Гроба Господня.

Петр I в 1723 году инициировал строительство крепости Кронштадт, определив ее как основную базу для кораблей Балтийского флота.

Церемония передачи Аляски под юрисдикцию Соединенных Штатов, прошедшая в этот день в 1867 году, и по сей день остается предметом оживленных дискуссий в историческом сообществе.

В Петербурге в 1883 году началось возведение монументального храма Спаса на Крови в память о погибшем императоре Александре II.

Строительство грандиозной Транссибирской магистрали завершилось в 1916 году, когда был сдан в эксплуатацию Хабаровский мост через реку Амур.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

18 октября 1947 года советский полигон Капустин Яр стал местом первого в стране успешного запуска баллистической ракеты, а в тот же день 2000 года стартовала сложнейшая операция по подъему останков моряков с затонувшей подлодки «Курск».

Кто родился и кто умер 18 октября

Среди тех, кто родился в этот день, — Кир Булычев (1934), известный советский писатель-фантаст и сценарист, автор легендарных историй об Алисе Селезневой.

Сергей Доренко (1959) — журналист, телеведущий, один из самых узнаваемых голосов российского эфира.

Также появился на свет Жан-Клод Ван Дамм (1960) — актер, режиссер и мастер боевых искусств, ставший символом голливудского экшена 1990-х.

Среди ушедших 18 октября — великий изобретатель Томас Эдисон (1931), подаривший миру электрическую лампу и звукозапись, художник-лирик Михаил Нестеров (1942), чьи картины пронизаны духовным светом, и политический деятель Александр Яковлев (2005), сыгравший важную роль в эпоху перестройки.

Праздники сегодня, 18 октября, дарят радость, вдохновляют на размышления о прошлом, настоящем и будущем. Пусть этот день принесёт тепло, свет и новые открытия каждому!