Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 23:48

Трамп сделал неожиданный комплимент Зеленскому

Трамп похвалил официальный внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на стиль президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи в Белом доме. Он положительно оценил выбор одежды украинского политика, отметив его элегантный внешний вид.

Нынешняя встреча контрастирует с предыдущими визитами, где Зеленский часто пренебрегал строгим дресс-кодом, предпочитая неофициальный стиль. Неожиданный комплимент прозвучал в неформальной обстановке во время совместного обеда.

Мне кажется, он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится, — сказал Трамп.

Иначе ситуация складывалась во время февральской встречи Трампа и Зеленского, переросшей в перепалку. Американский лидер тогда с иронией заметил, что его коллега «одет красиво». На вопрос журналистов о костюме украинский президент тогда ответил, что наденет его только после завершения конфликта. Однако уже на встрече в августе Зеленский изменил привычке и выбрал официальный костюм. На этот раз Трамп выразил одобрение без какой-либо иронии.

Ранее Трамп высказал предположение о возможных сроках урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно может быть достигнуто в ближайшее время и до его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
комплименты
Костюмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских городов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года
«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро
В Белом доме рассказали, чем кормили Зеленского на рабочем обеде
Поездка к бандеровцам, обвинения в педофилии: куда пропал Жан-Клод Ван Дамм
Определен лучший гонщик в первой практике Гран-при США «Формулы-1»
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления
Трамп сделал неожиданный комплимент Зеленскому
Стало известно о несдержанном поведении Трампа в Анкоридже
Военные США удерживают двоих человек после удара по лодке у Венесуэлы
«Это безопасная страна»: Трамп объяснил выбор места для встречи с Путиным
Два поезда столкнулись под Нижним Новгородом
Глава Пентагона надел галстук провокационных цветов
Венгрию возмутило решение Польши по подозреваемому в терроризме украинцу
«Я бы хотел»: Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта на Украине
Встреча Трампа и Зеленского началась с опозданием
Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована
«Эскалация»: Трамп высказался об ударах вглубь территории России
После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели уголовное дело
Губернатор-миллионер рассказал о невероятной удаче в казино
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.