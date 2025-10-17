Трамп сделал неожиданный комплимент Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на стиль президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи в Белом доме. Он положительно оценил выбор одежды украинского политика, отметив его элегантный внешний вид.

Нынешняя встреча контрастирует с предыдущими визитами, где Зеленский часто пренебрегал строгим дресс-кодом, предпочитая неофициальный стиль. Неожиданный комплимент прозвучал в неформальной обстановке во время совместного обеда.

Мне кажется, он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится, — сказал Трамп.

Иначе ситуация складывалась во время февральской встречи Трампа и Зеленского, переросшей в перепалку. Американский лидер тогда с иронией заметил, что его коллега «одет красиво». На вопрос журналистов о костюме украинский президент тогда ответил, что наденет его только после завершения конфликта. Однако уже на встрече в августе Зеленский изменил привычке и выбрал официальный костюм. На этот раз Трамп выразил одобрение без какой-либо иронии.

Ранее Трамп высказал предположение о возможных сроках урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно может быть достигнуто в ближайшее время и до его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.