С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее

С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее

Забудьте о сложных рецептах с мясом по-французски! Эта запеканка из фарша и картофеля станет вашим любимым блюдом — минимальные усилия, а результат превосходит все ожидания. Всего три основных ингредиента и одна сковорода превращаются в сытный, ароматный ужин, который понравится всей семье. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и расплавленный сыр создают идеальную гармонию вкусов. Это тот самый случай, когда простота приготовления никак не влияет на потрясающий результат.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г фарша, 3 крупные картофелины, 1 луковица, 200 г сметаны, 150 г сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук измельчите. Обжарьте фарш с луком до готовности, посолите, поперчите. В сковороду выложите слоями: картофель, фарш. Сметану смешайте с солью, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля. Для румяной корочки поставьте на 5 минут в разогретую до 200 °C духовку.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.