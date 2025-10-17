Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 19:10

С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о сложных рецептах с мясом по-французски! Эта запеканка из фарша и картофеля станет вашим любимым блюдом — минимальные усилия, а результат превосходит все ожидания. Всего три основных ингредиента и одна сковорода превращаются в сытный, ароматный ужин, который понравится всей семье. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и расплавленный сыр создают идеальную гармонию вкусов. Это тот самый случай, когда простота приготовления никак не влияет на потрясающий результат.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г фарша, 3 крупные картофелины, 1 луковица, 200 г сметаны, 150 г сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук измельчите. Обжарьте фарш с луком до готовности, посолите, поперчите. В сковороду выложите слоями: картофель, фарш. Сметану смешайте с солью, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля. Для румяной корочки поставьте на 5 минут в разогретую до 200 °C духовку.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Пшенно-картофельные зразы с грибами! Золотистые кружочки с хрустящей корочкой — просто и вкусно
Общество
Пшенно-картофельные зразы с грибами! Золотистые кружочки с хрустящей корочкой — просто и вкусно
Ужин за 30 минут: картофельные гнезда с мясом. В семье просят готовить снова и снова
Общество
Ужин за 30 минут: картофельные гнезда с мясом. В семье просят готовить снова и снова
Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан
Общество
Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан
Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка
Общество
Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка
рецепты
ужины
кулинария
мясо
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.