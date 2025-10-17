Ужин за 30 минут: картофельные гнезда с мясом. В семье просят готовить снова и снова

Эти картофельные гнезда я впервые попробовал в гостях, и их нежная текстура и сочная начинка меня просто покорили. Теперь это наше семейное блюдо, которое собирает всех за столом без лишних напоминаний. Сочетание хрустящей картофельной корочки и ароматной мясной сердцевины делает ужин по-настоящему праздничным.

Готовлю я их так: килограмм картофеля отвариваю в мундире, потом очищаю и натираю на мелкой терке. Самое важное — хорошо отжимаю картофельную массу, чтобы ушла лишняя влага. Добавляю два яйца, три ложки муки, соль и перец. Для начинки обжариваю одну измельченную луковицу с 500 граммами мясного фарша до румяного цвета. Из картофельного теста формирую лепешки, в центр кладу ложку начинки и аккуратно защипываю края, придавая форму гнезда. Выкладываю на противень и выпекаю при 180 градусах около 25 минут. За пять минут до готовности посыпаю тертым сыром — он создает ту самую золотистую корочку. Подаю эти гнезда горячими со сметаной или свежим салатом. Аромат стоит такой, что соседи заглядывают в гости!

