Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан

Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан

Этому рецепту меня научил друг, который работал в итальянском ресторане. Меня поразило, как простое сочетание пасты и стейка может превратиться в такое изысканное блюдо. Теперь это мой главный козырь, когда хочется удивить гостей или сделать вечер по-настоящему особенным.

Готовлю я так: сначала обжариваю два антрекота на раскаленной сковороде до румяной корочки, мясу обязательно даю отдохнуть. На оставшемся масле пассерую лук, потом добавляю 300 граммов нарезанных белых грибов и пару веточек тимьяна. Аромат стоит невероятный! Когда грибы подрумянятся, вливаю 200 мл сливок, чайную ложку вустерского соуса для пикантности, добавляю перец и соль.

Тем временем отвариваю 250 граммов пасты до состояния альденте. Стейк нарезаю тонкими ломтиками. Соединяю пасту с грибным соусом, раскладываю по тарелкам и сверху выкладываю кусочки антрекота. В завершение посыпаю все свежей петрушкой и тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.