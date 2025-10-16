Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 19:54

Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этому рецепту меня научил друг, который работал в итальянском ресторане. Меня поразило, как простое сочетание пасты и стейка может превратиться в такое изысканное блюдо. Теперь это мой главный козырь, когда хочется удивить гостей или сделать вечер по-настоящему особенным.

Готовлю я так: сначала обжариваю два антрекота на раскаленной сковороде до румяной корочки, мясу обязательно даю отдохнуть. На оставшемся масле пассерую лук, потом добавляю 300 граммов нарезанных белых грибов и пару веточек тимьяна. Аромат стоит невероятный! Когда грибы подрумянятся, вливаю 200 мл сливок, чайную ложку вустерского соуса для пикантности, добавляю перец и соль.

Тем временем отвариваю 250 граммов пасты до состояния альденте. Стейк нарезаю тонкими ломтиками. Соединяю пасту с грибным соусом, раскладываю по тарелкам и сверху выкладываю кусочки антрекота. В завершение посыпаю все свежей петрушкой и тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Не квашеная, а гораздо круче: обалденная закуска из капусты на любой праздник
Общество
Не квашеная, а гораздо круче: обалденная закуска из капусты на любой праздник
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Общество
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Азия
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Фарш и картофель могут больше: готовим колдуны по этому рецепту — покорят даже самых привередливых
Общество
Фарш и картофель могут больше: готовим колдуны по этому рецепту — покорят даже самых привередливых
Не салат и не рагу: так картошку готовят в Корее — камди-ча с сочной курочкой
Общество
Не салат и не рагу: так картошку готовят в Корее — камди-ча с сочной курочкой
еда
мясо
рецепты
макароны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал новую встречу с Путиным
Американские военные вертолеты заметили у берегов Венесуэлы
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.