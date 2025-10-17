Россиянам ответили, чем грозит появление на детской площадке с собакой Эксперт по ЖКХ Бондарь: появление на детской площадке с собакой грозит штрафом

Нахождение на детской площадке с собакой может повлечь за собой административное наказание, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, обычная прогулка с питомцем вблизи дома, при условии соблюдения чистоты и использования поводка, не запрещена.

Появление с собакой на детской площадке действительно запрещено. Ответственность за нарушение правил выгула питомцев установлена на федеральном и региональном уровнях. На федеральном действует статья 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных». За нарушение гражданам могут выписать штраф от полутора до трех тысяч рублей. Для юридических лиц, которые могут профессионально заниматься выгулом, штрафы уже выше: от 15 до 30 тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что владельцы обязаны выгуливать питомцев исключительно в разрешенных местах. По словам эксперта, это связано с гигиеной и безопасностью, и даже если животное находится на поводке и в наморднике.

Собаки также не должны свободно бегать в школах, больницах, на спортивных зонах, пляжах для купания или во время больших городских мероприятий. В магазинах и транспорте их водят только на поводке. Исключение может быть сделано для собак-поводырей. Важно понимать разницу: гулять с собакой во дворе — законно. Заходить на детскую площадку — нет. Если хозяин ведет питомца на поводке по придомовой территории, убирает за ним и соблюдает чистоту, то претензий, вероятно, быть не должно, — добавил Бондарь.

Он подчеркнул, что унижение человека за законную прогулку с питомцем недопустимо, поскольку статья 5.61 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а при публичном оскорблении сумма может возрасти до 10 тысяч рублей. Таким образом, по словам эксперта, любой, кто столкнулся с оскорблениями, имеет право обратиться в полицию или прокуратуру для привлечения обидчика к ответственности.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки к законопроекту, предполагающие расширение перечня потенциально опасных пород собак. В список могут быть включены ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.