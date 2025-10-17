Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 05:00

Россиянам ответили, чем грозит появление на детской площадке с собакой

Эксперт по ЖКХ Бондарь: появление на детской площадке с собакой грозит штрафом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нахождение на детской площадке с собакой может повлечь за собой административное наказание, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, обычная прогулка с питомцем вблизи дома, при условии соблюдения чистоты и использования поводка, не запрещена.

Появление с собакой на детской площадке действительно запрещено. Ответственность за нарушение правил выгула питомцев установлена на федеральном и региональном уровнях. На федеральном действует статья 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных». За нарушение гражданам могут выписать штраф от полутора до трех тысяч рублей. Для юридических лиц, которые могут профессионально заниматься выгулом, штрафы уже выше: от 15 до 30 тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что владельцы обязаны выгуливать питомцев исключительно в разрешенных местах. По словам эксперта, это связано с гигиеной и безопасностью, и даже если животное находится на поводке и в наморднике.

Собаки также не должны свободно бегать в школах, больницах, на спортивных зонах, пляжах для купания или во время больших городских мероприятий. В магазинах и транспорте их водят только на поводке. Исключение может быть сделано для собак-поводырей. Важно понимать разницу: гулять с собакой во дворе — законно. Заходить на детскую площадку — нет. Если хозяин ведет питомца на поводке по придомовой территории, убирает за ним и соблюдает чистоту, то претензий, вероятно, быть не должно, — добавил Бондарь.

Он подчеркнул, что унижение человека за законную прогулку с питомцем недопустимо, поскольку статья 5.61 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а при публичном оскорблении сумма может возрасти до 10 тысяч рублей. Таким образом, по словам эксперта, любой, кто столкнулся с оскорблениями, имеет право обратиться в полицию или прокуратуру для привлечения обидчика к ответственности.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки к законопроекту, предполагающие расширение перечня потенциально опасных пород собак. В список могут быть включены ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.

собаки
питомцы
штрафы
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый беспроигрышный способ предотвратить удар Tomahawk по РФ
Собчак обвинила бывшую коллегу по «Дому-2» в трусости
Сон о рождении девочки: новые начинания и личные перемены
Критика «Бригады», молчание об СВО, осуждение россиян: куда пропал Майков
Системы ПВО начали громить дроны в одном из прибрежных городов РФ
В Госдуме рассказали о новом способе покупки квартир
«Коварство»: врач назвала неочевидные симптомы гепатита C
Россияне перечислили 100 лучших новостей десятилетия
Имущество экс-руководителей известной в Приморье компании арестовали
Личная жизнь, «война» с Кадышевой, слова об СВО: как живет Надежда Бабкина
Миллионные гонорары и русофобия. Брыльска продала РФ, которая ее кормила
Россиянам ответили, чем грозит появление на детской площадке с собакой
«Тон иной»: в США оценили, как изменился Трамп в общении с Путиным
Заявление Трампа после разговора с Путиным шокировало Зеленского
Работодателей предупредили о неприятностях от сотрудников, врущих в резюме
Пугачева может остаться без пенсионных доплат в России
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи
Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста
Силуанов раскрыл экономические тенденции в России
Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.