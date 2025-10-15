Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:00

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинская кухня богата на простые, но невероятно душевные рецепты, и яблочная бабка — яркое тому подтверждение. Этот пирог чем-то напоминает русскую шарлотку, но имеет свою особую текстуру и характер. Его главное волшебство — в пористой, нежной структуре дрожжевого теста, которое как губка впитывает все ароматы яблок, корицы и сливочного масла. В отличие от многих других видов выпечки, бабка действительно становится вкуснее на следующий день, когда все вкусы окончательно соединяются и проникают в каждую порцию теста. Это тот самый пирог, который создает в доме неповторимую атмосферу уюта и спокойствия.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 4-5 яблок, 1 ст. л. корицы, 50 г сахара, 50 г сливочного масла. Молоко подогрейте, растворите в нем дрожжи с ложкой сахара. Когда появится пенная шапка, добавьте растопленное масло, яйца, оставшийся сахар и соль. Всыпайте муку частями, замешивая мягкое тесто. Накройте и поставьте в тепло на 1-1,5 часа. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник. Смажьте растопленным маслом, посыпьте корицей с сахаром и равномерно распределите яблочные дольки. Сверните рулетом, защипните края и уложите в смазанную форму кольцом. Дайте постоять 20 минут, смажьте яйцом и выпекайте при 180°C 35-40 минут. Готовую бабку обязательно полностью остудите в форме — только тогда она сохранит свою нежную текстуру.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

