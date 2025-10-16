Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:53

Не салат и не рагу: так картошку готовят в Корее — камди-ча с сочной курочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я узнал от знакомого корейского повара. Меня покорило сочетание нежного картофеля и пикантных специй. Теперь это мое коронное блюдо для дружеских встреч — сытное, ароматное и совершенно необычное.

Для салата мне нужно: 800 г картофеля, 250 г куриной грудки, половина луковицы, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, по половине чайной ложки соли и кориандра, треть чайной ложки черного перца, 2 столовые ложки соевого соуса, паприка, 80 мл растительного масла, острый перец и зелень. Картофель отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю кубиками.

Куриную грудку отвариваю и разбираю на волокна. Лук и перец нарезаю тонкой соломкой. Смешиваю все ингредиенты в глубокой миске, добавляю специи, соевый соус и масло. Тщательно перемешиваю и оставляю настояться 1–2 часа в холодильнике. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
