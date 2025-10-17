Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 04:47

«Тон иной»: в США оценили, как изменился Трамп в общении с Путиным

Bloomberg: Трамп поменял позицию по поставкам Tomahawk после разговора с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Позиция американского президента Дональда Трампа относительно поставок крылатых ракет Tomahawk Украине изменилась, пишет агентство Bloomberg. После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным политик продемонстрировал сдержанность в вопросе передачи оружия Киеву.

Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным, — указано в сообщении.

Тон Трампа во время общения с Путиным отличался конструктивным подходом. Агентство интерпретирует эту позицию как готовность Вашингтона предоставить дипломатии дополнительный шанс перед принятием более агрессивных мер в отношении Москвы.

Телефонный разговор, состоявшийся в четверг, стал восьмым по счету с начала второго срока Трампа и продлился рекордные два с половиной часа. Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе беседы лидеры обсудили организацию нового саммита, вероятным местом проведения которого может стать Будапешт, а также перспективы двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что саммит между российской и американской сторонами может состояться в ближайшее время. Телефонный разговор президента России и американского лидера прошел продуктивно, такую оценку дали обе стороны.

Дональд Трамп
Владимир Путин
поставки
Tomahawk
