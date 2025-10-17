Зеленского заподозрили в желании получить карт-бланш на оружие США Axios: Зеленский хочет, чтобы Трамп позволил Киеву закупать любое оружие США

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом намерен обсудить вопрос военных поставок. Киев стремится получить право на закупку любого американского вооружения без ограничений, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью порталу Axios.

Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений, — сказал политик.

Представитель Зеленского также признал существование проблем в действующем механизме поставок вооружения. По словам Ермака, в текущей схеме, когда оружие сначала закупается странами НАТО и затем передается Украине, наблюдаются существенные задержки. Особенно это касается поставок систем противовоздушной обороны, которые являются критически важными для украинской армии.

Встреча президентов запланирована на пятницу в Белом доме. Решение Вашингтона по оружию окажет определенное влияние на развитие ситуации в зоне конфликта.

Ранее Трамп раскрыл детали своего диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждался возможный перевод крылатых ракет Tomahawk украинской стороне, на эту перспективу глава РФ отреагировал негативно.