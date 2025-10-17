Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 03:26

Зеленского заподозрили в желании получить карт-бланш на оружие США

Axios: Зеленский хочет, чтобы Трамп позволил Киеву закупать любое оружие США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом намерен обсудить вопрос военных поставок. Киев стремится получить право на закупку любого американского вооружения без ограничений, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью порталу Axios.

Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений, — сказал политик.

Представитель Зеленского также признал существование проблем в действующем механизме поставок вооружения. По словам Ермака, в текущей схеме, когда оружие сначала закупается странами НАТО и затем передается Украине, наблюдаются существенные задержки. Особенно это касается поставок систем противовоздушной обороны, которые являются критически важными для украинской армии.

Встреча президентов запланирована на пятницу в Белом доме. Решение Вашингтона по оружию окажет определенное влияние на развитие ситуации в зоне конфликта.

Ранее Трамп раскрыл детали своего диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждался возможный перевод крылатых ракет Tomahawk украинской стороне, на эту перспективу глава РФ отреагировал негативно.

Андрей Ермак
оружие
поставки
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева может остаться без пенсионных доплат в России
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи
Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста
Силуанов раскрыл экономические тенденции в России
Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции
Студентов-медиков научат управлять медицинскими дронами
Россиянам рассказали, какое наказание ждет кибермошенников
Зеленского заподозрили в желании получить карт-бланш на оружие США
Мужчинам и женщинам назвали неочевидную причину репродуктивных проблем
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
Росавиация «убрала» самолеты над еще пятью российскими аэропортами
«Болезненный удар»: на Западе отреагировали на будущие переговоры США и РФ
Умер легендарный гитарист Kiss Фрейли: причина, что известно
Новый роман, творческая пауза, дочери от Учителя: где сейчас Юлия Пересильд
Психолог ответила, как воспитать уверенного в себе ребенка
Зеленский напрягся: Одесса на грани бунта — в городе просыпается подполье
Названо два потенциальных места встречи Трампа и Путина в Будапеште
Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире
В ОП предложили выдворять иностранцев за одно действие
Наземный робот ВСУ пал в районе Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.