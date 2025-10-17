Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 02:35

Путин высказал Трампу свое мнение о передаче Tomahawk Киеву

Трамп: Путин негативно отреагировал на возможную передачу Tomahawk Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Wu Xiaoling/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждался возможный перевод крылатых ракет Tomahawk украинской стороне, на эту перспективу глава РФ отреагировал негативно.

Американский лидер с сарказмом отреагировал на вопрос журналистов о том, пытался ли Путин отговорить его от передачи ракет.

Вы что, думаете, он бы сказал «пожалуйста, продайте Tomahawk Киеву»? — переспросил Трамп у журналистки.

Президент США привел точную формулировку, которую использовал в разговоре с российским коллегой, подчеркнув намеренно провокационный характер вопроса. Трамп назвал ракеты Tomahawk «невероятно разрушительным оружием», отметив, что никто не желает оказаться их мишенью.

В ближайших планах американского лидера — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированная на 17 октября. Украинская сторона будет всеми силами добиваться получения этих крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что саммит между российской и американской сторонами может состояться в ближайшее время. Телефонный разговор президента России и американского лидера прошел продуктивно, такую оценку дали обе стороны.

