15 октября 2025 в 07:46

За рассаду больше не переживаю: сею эти цветы в ноябре — летом пышная клумба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За рассаду больше не переживаю! Сею эти цветы в ноябре — летом вырастает пышная клумба. Это идеальное время для подзимнего посева, которое обеспечивает естественную стратификацию семян и позволяет получить крепкие, закаленные всходы.

Смело сейте в подмерзшую землю однолетние астры — при осенней посадке они меньше подвержены грибковым заболеваниям и порадуют вас яркими звездчатыми соцветиями. Нежную космею с ее воздушными лепестками также можно сеять в ноябре на глубину около 1 см; она хорошо переносит легкие морозы и весной дает дружные всходы. Для создания долговечной клумбы посейте многолетний люпин — это величественное растение не только украсит сад, но и обогатит почву азотом. Неприхотливая аквилегия (водосбор) также нуждается в стратификации, поэтому ноябрьский посев для нее идеален.

После посева грядку рекомендуется замульчировать торфом или сухими листьями, чтобы защитить семена от сильных морозов и вымывания. Этот способ посадки не только экономит ваше время весной, но и дает удивительный результат в виде сильных, рано зацветающих растений.

Ранее был названы цветы для октябрьской посадки: сажать семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю.

Дарья Иванова
Д. Иванова
