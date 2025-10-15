Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:10

Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу

Кулага: десерт из ягод по-белорусски Кулага: десерт из ягод по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В белорусских деревнях кулагу готовили в конце лета, когда поспевали черника, малина и брусника. Этот густой ягодный десерт ели и как кашу, и как соус к блинам или хлебу. Без добавления сахара и искусственных подсластителей — только натуральная сладость меда и спелых ягод. Можно приготовить осенью из замороженных заготовок!

Возьмите 500 г ягод (подойдут черника, брусника, малина или их смесь), залейте 300 мл воды и поставьте на медленный огонь. Варите 10–15 минут, пока ягоды не размягчатся. Процедите сок, ягоды разомните и верните в кастрюлю. Влейте 2 ст. ложки разведенной в воде ржаной муки (или овсяной), перемешайте и варите еще 5–7 минут до загустения. В конце добавьте 2–3 ст. ложки меда, немного корицы или гвоздики по вкусу.

Подавайте кулагу охлажденной — она получается бархатной, с насыщенным ягодным ароматом и легкой кислинкой.

  • Совет: если хотите превратить кулагу в соус к сырникам или блинчикам, сделайте ее чуть жиже, добавив немного горячей воды.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 120 ккал; время приготовления — 30 минут.

Ранее мы публиковали: яблочная пастила без сахара — повторить наш рецепт получится даже у начинающего кулинара.

Читайте также
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Общество
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
Семья и жизнь
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
Нежный японский лимонник с яблоками — бисквитное тесто и сладкие дольки. Этот пирог не похож на другие
Общество
Нежный японский лимонник с яблоками — бисквитное тесто и сладкие дольки. Этот пирог не похож на другие
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Семья и жизнь
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут
Семья и жизнь
Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
десерты
ягоды
Белоруссия
Белоруссия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.