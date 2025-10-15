Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу

В белорусских деревнях кулагу готовили в конце лета, когда поспевали черника, малина и брусника. Этот густой ягодный десерт ели и как кашу, и как соус к блинам или хлебу. Без добавления сахара и искусственных подсластителей — только натуральная сладость меда и спелых ягод. Можно приготовить осенью из замороженных заготовок!

Возьмите 500 г ягод (подойдут черника, брусника, малина или их смесь), залейте 300 мл воды и поставьте на медленный огонь. Варите 10–15 минут, пока ягоды не размягчатся. Процедите сок, ягоды разомните и верните в кастрюлю. Влейте 2 ст. ложки разведенной в воде ржаной муки (или овсяной), перемешайте и варите еще 5–7 минут до загустения. В конце добавьте 2–3 ст. ложки меда, немного корицы или гвоздики по вкусу.

Подавайте кулагу охлажденной — она получается бархатной, с насыщенным ягодным ароматом и легкой кислинкой.

Совет: если хотите превратить кулагу в соус к сырникам или блинчикам, сделайте ее чуть жиже, добавив немного горячей воды.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 120 ккал; время приготовления — 30 минут.

Ранее мы публиковали: яблочная пастила без сахара — повторить наш рецепт получится даже у начинающего кулинара.