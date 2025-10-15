Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:30

Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта знаменитая аджика «Кобра» — настоящая звезда моих домашних заготовок. Густая, ароматная и с умопомрачительным вкусом. Готовить ее просто, не требует долгого стояния у плиты. Все довольно просто и легко. Эта аджика не просто острая, а очень пикантная. Такую баночку ценители достаем по особым случаям, чтобы превратить обычный бутерброд или кусок мяса в кулинарный шедевр. Готовить её — настоящий ритуал, но результат того стоит.

Приготовление:

Для рецепта вам понадобится: 2 кг красных сладких перцев, 1 кг помидоров, 500 г яблок (лучше кислых), 300 г острого красного перца, 200 г чеснока, 150 г корня хрена, 1 стакан сахара, 2 ст. л. соли и 100 мл 9% уксуса. Все овощи и яблоки тщательно вымойте. У перцев удалите семена и плодоножки. Пропустите через мясорубку все ингредиенты, кроме уксуса. Чесночные дольки и хрен очистите в последнюю очередь, чтобы их аромат был максимально насыщенным. Полученную массу переложите в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. В самом конце влейте уксус, хорошо перемешайте и разлейте кипящую аджику по стерильным банкам. Закатайте крышками, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
аджика
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
