В Англии нашли необычное применение уличному туалету с вековой историей В Оксфорде из общественного туалета сделали бутик-отель

Подземный бутик-отель открылся в помещении, которое больше века служило общественным туалетом в английском городе Оксфорд, сообщает газета The New York Times. Историческое сооружение использовалось по назначению с 1895 по 2008 год.

Как рассказала журналистам дизайнер и автор идеи Рейчел Гоудридж, источником вдохновения при воплощении послужили соседние с бывшим туалетом городские объекты: близлежащий музей и городской театр. Также дизайнер обыгрывает историческое назначение помещения через модернизированные версии туалетных принадлежностей, которые использовались, когда страной правила королева Виктория — именно при ней было построено сооружение.

Отель The Netty (старое английское название уличных уборных) предлагает для гостей всего два номера, стоимость которых начинается от £170 (около 17 тыс. рублей). В нем нет ресепшена и обслуживания в номерах, только круглосуточная линия поддержки и бесплатный коктейль при заселении.

