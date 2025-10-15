Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:06

В Англии нашли необычное применение уличному туалету с вековой историей

В Оксфорде из общественного туалета сделали бутик-отель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подземный бутик-отель открылся в помещении, которое больше века служило общественным туалетом в английском городе Оксфорд, сообщает газета The New York Times. Историческое сооружение использовалось по назначению с 1895 по 2008 год.

Как рассказала журналистам дизайнер и автор идеи Рейчел Гоудридж, источником вдохновения при воплощении послужили соседние с бывшим туалетом городские объекты: близлежащий музей и городской театр. Также дизайнер обыгрывает историческое назначение помещения через модернизированные версии туалетных принадлежностей, которые использовались, когда страной правила королева Виктория — именно при ней было построено сооружение.

Отель The Netty (старое английское название уличных уборных) предлагает для гостей всего два номера, стоимость которых начинается от £170 (около 17 тыс. рублей). В нем нет ресепшена и обслуживания в номерах, только круглосуточная линия поддержки и бесплатный коктейль при заселении.

Ранее сообщалось, что российским туристам в египетском Шарм-эш-Шейхе объявили «сухой закон» на время саммита по Газе, отменив подачу крепкого алкоголя в отелях. Также отдыхающим запретили покидать территорию отелей и посещать экскурсии из-за усиления мер безопасности с военным патрулированием береговой линии.

