14 октября 2025 в 10:23

Россиянам в Египте объявили «сухой закон»

SHOT: в Египте российских туристов лишили алкоголя из-за саммита по Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за саммита по Газе российским туристам в Египте ограничили доступ к бесплатному крепкому алкоголю, передает Telegram-канал SHOT. Также им запретили покидать отели и ездить на экскурсии.

По информации канала, в Шарм-эль-Шейхе туристы столкнулись с ограничениями на алкогольные напитки в отелях: отсутствуют коктейли, виски, шампанское и другие крепкие алкогольные напитки, кроме местного пива, которое не пользуется популярностью среди отдыхающих. Гиды предупреждают, что в дни саммита выходить за пределы отелей нежелательно, так как на въездах дежурят военные и полицейские.

Также введены ограничения на морские прогулки и экскурсии. Военные катера патрулируют всю береговую линию, а доступ в старый город закрыт. Многие гиды предпочитают не возвращать деньги за отмененные поездки, предлагая туристам перенести их на более поздние даты или предложить скидки на дальние экскурсии. Россиянам остается лишь наслаждаться видами своих отелей, сохраняя трезвость ума.

Ранее более 30 российских туристов выселили из пятизвездочного отеля Rixos Premium Alamein в Египте из-за международной конференции по вопросам в секторе Газа. Их переселили в менее комфортабельный отель Ghazala на два дня.

