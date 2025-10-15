Должникам предложат договориться со всеми кредиторами в «одном окне»

Должники могут получить возможность договориться со всеми своими кредиторами в «одном окне», сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. По его словам, переданным «Парламентской газетой», законопроект по такой процедуре реструктуризации уже внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту предполагается, что тот кредитор, к которому обратится должник, станет организатором комплексного урегулирования. Именно ему придется обращаться в бюро кредитных историй, разыскивать все организации, которым задолжал его клиент, и собирать их ответы на предложения по урегулированию задолженности.

Обеспечивается право граждан на обращение за комплексным урегулированием задолженности при возникновении у них просрочки по кредиту (займу) и при наличии нескольких кредиторов, — пояснил Юрий Воронин.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России вступает в силу упрощенный порядок взыскания долгов с физических лиц. Новая норма позволит списывать некоторые долги без суда.