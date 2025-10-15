Ставший причиной увольнения самарского чиновника камень поставят у школы

Камень в память об участниках Великой Отечественной войны, из-за которого уволили главу Кинельского района Самарской области, поставят у школы, передает РИА Новости. Врио руководителя территориальной единицы Дмитрий Григошкин отметил, что его украсит новая мемориальная табличка. Камень установят на Аллее памяти.

Данный камень будет использоваться на Аллее памяти. Там будет поменяна табличка, табличка уже заказана, — уточнил собеседник агентства.

Врио главы района добавил, что аллея находится на территории школы, где изначально нашли этот камень. Предмет стал причиной увольнения предшественника Григошкина — Юрия Жидкова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев грубо отстранил чиновника с должности главы Кинельского района.

Ранее руководитель региона извинился за мат в адрес коллеги при увольнении. Федорищев пояснил, что его возмутило халатное отношение Жидкова. Губернатор принес извинения перед жителями области, которых возмутило видео от 14 ноября, где он произнес бранное слово в сторону главы района.