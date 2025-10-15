Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:11

Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут

Песочные колечки с арахисом: рецепт Песочные колечки с арахисом: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите порадовать себя и близких ароматным домашним печеньем, этот рецепт станет отличным выбором. Приготовление простое и займет немного времени, а результат обязательно понравится всем любителям сладкого с ореховой ноткой.

Ингредиенты: мука — 510 г + 40 г для подпыла, сахар — 200 г, сливочное масло — 310 г, яичный меланж — 2 яйца, сода — 1 г, уксусная эссенция — 2 г, соль — 2 г, жареный арахис лущеный — 100 г, яйцо для смазывания — 25 г, ванильный сахар — 10 г.

Взбитое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью превращается в нежную пышную массу. В отдельной посуде слегка взбейте яйца до однородности, отмерьте 70 г меланжа, остальное оставьте для смазывания печенья. Соедините яйца с масляной смесью и продолжайте взбивать. Погашенную уксусом соду добавьте к тесту, затем постепенно всыпьте муку, оставляя 40 г для подпыла.

Быстро замесите тесто, чтобы оно оставалось эластичным, после чего оберните пленкой и охладите 30 минут. Раскатайте тесто толщиной 5–6 мм на пергаменте и вырежьте кольца. Смажьте их яйцом и посыпьте мелко рубленным жареным арахисом (100 г).

Выпекайте при 200 °C 10–12 минут, следя, чтобы печенье не сильно зарумянилось. Готовые кольца получаются рассыпчатыми и ароматными, идеально подойдут к чаю или кофе.

Ранее мы поделились рецептом традиционной капустной солянки.

печенье
рецепты
десерты
сладости
простые рецепты
национальная кухня
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
