Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут

Если вы хотите порадовать себя и близких ароматным домашним печеньем, этот рецепт станет отличным выбором. Приготовление простое и займет немного времени, а результат обязательно понравится всем любителям сладкого с ореховой ноткой.

Ингредиенты: мука — 510 г + 40 г для подпыла, сахар — 200 г, сливочное масло — 310 г, яичный меланж — 2 яйца, сода — 1 г, уксусная эссенция — 2 г, соль — 2 г, жареный арахис лущеный — 100 г, яйцо для смазывания — 25 г, ванильный сахар — 10 г.

Взбитое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью превращается в нежную пышную массу. В отдельной посуде слегка взбейте яйца до однородности, отмерьте 70 г меланжа, остальное оставьте для смазывания печенья. Соедините яйца с масляной смесью и продолжайте взбивать. Погашенную уксусом соду добавьте к тесту, затем постепенно всыпьте муку, оставляя 40 г для подпыла.

Быстро замесите тесто, чтобы оно оставалось эластичным, после чего оберните пленкой и охладите 30 минут. Раскатайте тесто толщиной 5–6 мм на пергаменте и вырежьте кольца. Смажьте их яйцом и посыпьте мелко рубленным жареным арахисом (100 г).

Выпекайте при 200 °C 10–12 минут, следя, чтобы печенье не сильно зарумянилось. Готовые кольца получаются рассыпчатыми и ароматными, идеально подойдут к чаю или кофе.

