Только творог, баночка ананасов и желатин нужны для этого торта: полезный и простой десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для приготовления этого торта нужны только творог, баночка консервированных ананасов и желатин. Рассказываем о рецепте полезного и простого в приготовлении десерта.

Польза торта заключается в высоком содержании белка и кальция из творога, а ананасы содержат бромелайн — фермент, способствующий улучшению пищеварения.

Вам понадобится: 500 г творога, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кусочками), 20 г желатина, 100 мл воды. Замочите желатин в воде на 10 минут, затем растопите на водяной бане до полного растворения. Творог взбейте блендером с 100 мл сока от ананасов до однородной кремообразной консистенции. В творожную массу тонкой струйкой влейте теплый желатин, постоянно помешивая. Ананасы нарежьте мелкими кусочками, аккуратно вмешайте в творожную массу. Переложите смесь в форму или порционные стаканчики и уберите в холодильник на 3–4 часа, до полного застывания.

Это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусных удовольствий!

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом.

