Только творог, баночка ананасов и желатин нужны для этого торта: полезный и простой десерт

Для приготовления этого торта нужны только творог, баночка консервированных ананасов и желатин. Рассказываем о рецепте полезного и простого в приготовлении десерта.

Польза торта заключается в высоком содержании белка и кальция из творога, а ананасы содержат бромелайн — фермент, способствующий улучшению пищеварения.

Вам понадобится: 500 г творога, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кусочками), 20 г желатина, 100 мл воды. Замочите желатин в воде на 10 минут, затем растопите на водяной бане до полного растворения. Творог взбейте блендером с 100 мл сока от ананасов до однородной кремообразной консистенции. В творожную массу тонкой струйкой влейте теплый желатин, постоянно помешивая. Ананасы нарежьте мелкими кусочками, аккуратно вмешайте в творожную массу. Переложите смесь в форму или порционные стаканчики и уберите в холодильник на 3–4 часа, до полного застывания.

Это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусных удовольствий!

