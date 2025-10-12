Рулет для настоящих сладкоежек — арахисовая вкуснотень вместо тортов: вот как сделать его реально воздушным

Я обожаю арахис во всех его проявлениях, и этот рулет стал для меня настоящим открытием. Сочетание нежнейшего бисквита и насыщенного орехового крема заставляет забыть обо всех других десертах. Теперь это мой коронный рецепт, когда нужно удивить гостей или просто сделать вечер особенным.

Для бисквита я взбиваю 4 яйца со щепоткой соли, постепенно добавляя 130 г сахара и 5 г ванильного сахара. Когда масса становится пышной и светлой, аккуратно ввожу 170 г просеянной муки и 50 мл молока. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю при 180 градусах 10–12 минут.

Готовый горячий бисквит сразу свертываю в рулет вместе с бумагой и оставляю остывать. Для крема взбиваю 180 г сливочного масла с 220 г вареной сгущенки, постепенно добавляя 200 мл молока. Остывший бисквит разворачиваю, промазываю кремом и щедро посыпаю 200 г обжаренного измельченного арахиса. Аккуратно сворачиваю рулет и убираю в холодильник на несколько часов. Перед подачей украшаю целыми орехами.

