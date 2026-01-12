Атака США на Венесуэлу
Готовлю еврейские булочки: пышная выпечка к завтраку — всегда получаются воздушными без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти булочки мастерски сочетают воздушность сдобного теста и питательную ценность творожной начинки. Они не такие тяжелые и маслянистые, как многие пироги, но при этом очень сытные и дают долгое чувство удовлетворения. Ваниль и изюм добавляют тонкие сладкие ноты, а мак — тот самый фирменный хруст и глубокий, ни с чем не сравнимый аромат.

Для теста: в теплом молоке (250 мл) растворяю свежие дрожжи (20 г) и 1 ст. л. сахара. Оставляю на 10–15 минут в теплом месте до появления пышной шапки.

Муку (500 г) просеиваю в глубокую миску, добавляю оставшийся сахар (около 80 г) и щепотку соли. Делаю углубление, вливаю дрожжевую смесь, добавляю размягченное сливочное масло (100 г) и яйцо (1 шт.). Замешиваю гладкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Для начинки: творог (400 г) смешиваю с сахаром (2 ст. л.), ванильным сахаром (1 пакетик) и промытым изюмом (50 г).

Формовка и выпечка: подошедшее тесто обминаю, делю на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатываю в лепешку. В центр выкладываю 1 ст. л. творожной начинки, края теста защипываю сверху, формируя круглую булочку. Выкладываю булочки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Накрываю полотенцем и оставляю на 20 минут для расстойки.

Разогреваю духовку до 180 °C. Взбиваю оставшееся яйцо и смазываю им булочки. Обильно посыпаю каждую маком (2-3 ст. л.).

Выпекаю 25–30 минут до красивого золотистого цвета. Даю булочкам немного остыть на противне, затем перекладываю на решетку. Подаю теплыми или полностью остывшими.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

