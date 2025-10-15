Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 15 октября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в среду, 15 октября: обстановка на фронте

«Покровская воронка все сильнее превращается в Покровский котел. Чем больше проблем на фронте, тем больше репрессий внутри страны, растет процент новых трагедий, которые нужны власти для отвлечения внимания и нагнетания эмоций, чтобы оправдать беспредельную мобилизацию. Марионетка Банковой Сырский уже не контролирует фронт, там кругом проблемы, а они всем запрещают писать о них, даже картографы Украины замедляют окрасы карт и вынуждены оправдывать провалы ГШУ и ОП. Сырский продолжает отправлять все резервы на Покровское направление, где они стираются, а катастрофа неизбежна. За этот провал должен будет ответить не Сырский, а ставка верховного главнокомандующего, которая управляет фронтом в лице Ермака», — передает украинский канал «Легитимный».

«Военная хроника» считает, что операция по штурму Покровска входит в завершающую стадию.

«С учетом того, что юго-западный укрепрайон ВСУ в районе Лазурного и Шахтерского практически зачищен, есть вероятность, что темп наступления удастся набрать. При выходе подразделений РФ в район железной дороги можно будет считать, что с Покровской группировкой ВСУ покончено, и в этом случае в, мягко говоря, сложном положении окажется Мирноградский гарнизон ВСУ», — отметили авторы канала.

Канал «Иди и смотри» передает, что ВС РФ взломали оборону ВСУ еще в одном месте на Покровском направлении.

«По нашим данным, российские войска смогли войти в восточную окраину Мирнограда. Российские штурмовые группы ведут бои уже на востоке самого Мирнограда, рассказал источник. По его словам, успеху поспособствовало освобождение соседнего Балагана. Ранее эту информацию официально подтвердило Минобороны РФ. Мирноград является городом-спутником Покровска (Красноармейска). Группировку ВСУ в самом Покровске ВС РФ атакуют уже с юга. Ситуация для противника на всем направлении становится критической», — добавил источник.

Mash отметил, что более трех тысяч солдат ВСУ погибло во время боев в Покровске — это половина от изначального гарнизона.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«В попытке компенсировать человеческие потери командование украинской армии перенаправило туда две бригады из приграничных регионов численностью до пяти тысяч человек. По нашим данным, это части первой бригады ТРО и 129-й механизированной бригады — их отправили в Покровск из Черниговской и Сумской областей. Противник до сих пор укрепляется в северной части города — за железной дорогой. ВС РФ продолжают закрывать котел и уже перерезали все основные трассы», — добавил источник.

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики.

«Новопавловка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 460 человек. Расположено на трассе М04 на южных окраинах Покровска (Красноармейска) и примыкает к микрорайону Солнечный. Уже в скором времени в черте города начнутся тяжелые бои. На сегодняшний день гарнизон Покровска имеет лишь одну логистическую артерию, не перерезанную физически, — дорогу Е50 на Павлоград. Однако она уже давно под огневым контролем российских войск», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

Также Минобороны РФ сегодня сообщило, что было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля „Казак“, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.

