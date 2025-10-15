Наступление ВС РФ на Харьков 15 октября: эвакуация, сдача в плен в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 15 октября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 15 октября: обстановка на фронте

«Купянское направление. Наши войска продолжают развивать наступление и разрезать вражескую линию обороны. В Купянске подразделения ВС РФ продвигаются штурмовыми группами сразу на нескольких участках, слаженная работа всех родов войск обеспечивает комплексное давление на украинские силы. Противник перебрасывает резервы, оголяя другие участки фронта. В частности, усилились боевые действия в районе Петропавловки, так как ВСУ пытаются удержать восточную часть на подходе к городу. Военнослужащие же противника стали массово сдаваться в плен по алгоритму, указанному в сброшенных нами листовках», — передает «Дневник десантника».

Автор канала отметил, что в Купянск-Узловом ВСУ еще присутствуют, российские войска пока не выбили из этой части армию Украины.

«В Ковшаровке полным ходом идет уничтожение техники противника в лесном массиве и в самом населенном пункте. Из-за резкого ухудшения обстановки на Купянском направлении украинские власти приняли решение о расширении зоны эвакуации в Харьковской области. Объявлена обязательная эвакуация в 40 новых населенных пунктах на востоке Харьковской области. Эвакуируют семьи с детьми из Великобурлукского, Ольховатского и Шевченковского районов», — добавил «Дневник десантника».

«Военная хроника» пишет, что российские «Ланцеты» регулярно поражают строительную технику ВСУ, задействованную на возведении укреплений на Харьковском направлении.

«На одном из последних видео зафиксировано поражение землеройной машины в районе Бугаевки Харьковской области — примерно в 20 километрах от линии фронта, в зоне досягаемости современных FPV-дронов. По типу сооружений можно предположить, что создается противотанковый барьер из „зубов дракона“ и противотанкового рва. Оба они рассчитаны на сдерживание механизированного наступления. При этом других фортификационных объектов в этом районе не наблюдается, что указывает на частичный характер подготовки», — подчеркнули авторы канала.

По их мнению, с учетом расположения Бугаевки можно предположить, что расчет делается не на удержание сел, а на замедление продвижения российских сил с последующим отходом к более подготовленным рубежам.

«Бугаевка расположена в 30 километрах от Изюма и примерно в 35 километрах от Балаклеи — двух ключевых точек, где может быть сосредоточена оборона. По ряду признаков командование ВСУ готовит именно эти города к возможным боям, что может быть связано как с нехваткой ресурсов, так и с растущими потерями на передовой», — добавила «Военная хроника».

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении в Волчанске ВС РФ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчьей, а также на Хатненском участке фронта.

«Противник по-прежнему отсиживается в обороне, оказывая ожесточенное сопротивление. Вражеские укрепленные позиции вскрывает авиация ВКС РФ и расчеты ТОС-1А „Солнцепек“. В Харькове ударом „Герани-2“ уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ. Дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й ОМПБр и 127-й ОТМБр ВСУ. Возле Синельниковского леса и на левом берегу реки Волчьей в Волчанске штурмовые группы „северян“ при поддержке ТОС продвинулись на 500 метров и зачистили порядка 30 зданий. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовики „бесстрашных“ продвинулись на 500 метров по лесополосам. Ударами авиации и артиллерии уничтожены позиции противника в районах Колодезного, Бологовки и Артельного. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты FPV и артиллерия группировки „Север“ наносили удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств», — добавили в МО РФ.

