15 октября 2025 в 12:11

Дроновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 15 октября? Что происходит у Великомихайловки, Дорожного, Дроновки, Иванополья, Купянска, Красного Лимана, Константиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Родинского, Северска, Удачного, Успеновки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении не стихают бои в Полтавке, в районе Успеновки, Великомихайловки. Также на Покровском направлении продолжается наступление.

«Начались бои в городской черте самого Мирнограда. На Добропольском участке ВС РФ продвигаются в районе Родинского, штурмуют Шахово сразу с нескольких направлений. Продолжаются столкновения в районе Нового Шахово, Никаноровки и Дорожного. На Константиновском направлении войска продвигаются к южной части Константиновки. С восточной стороны ВС РФ расширяют контроль территорий в районе Белой Горы и Плещеевки. На Краснолиманском направлении в районе Ямполя ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги в сторону Красного Лимана, у Дроновки создают плацдарм для форсирования реки Северский Донец в направлении Северска. Харьковский фронт. На Купянском участке ВСУ контратакуют в районе Радьковки. Несмотря на это, ВС РФ продолжают продвижение в Купянске, есть тактические успехи. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются в Волчанске и в лесу к западу от города», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении в Волчанске ВС РФ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчьей, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Купянском направлении из-за ухудшения обстановки для ВСУ глава Харьковской областной военной администрации официально объявил о принудительной эвакуации из 40 населенных пунктов. ВС России продолжат штурм застройки города с севера на юг. В Покровске идут городские бои. С Константиновского направления сообщают о тяжелых боях за Плещеевку и Иванополье (ВС России здесь продвигаются от Дзержинска на северо-Запад к Константиновке). Ночью не менее 20 „Гераней“ прилетело по Павлограду. В Днепропетровской области сообщали о заходе дронов на Среднеднепровскую ГЭС», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВСУ предпринимают попытки наступления, но без какого-либо успеха, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ при помощи авиации, ТОС и артиллерии ломают оборону ВСУ, продвигаются и закрепляются на Харьковском участке. Константиновское направление. В районе Клебан-Быка наши операторы БПЛА выявляют позиции ВСУ, прочесывают их блиндажи. На помощь подразделениям ВС РФ приходят ВКС РФ и артиллерия, уничтожая огневые точки и блиндажи в лесных массивах около Иванополья», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

