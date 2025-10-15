Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:00

Нежный японский лимонник с яблоками — бисквитное тесто и сладкие дольки. Этот пирог не похож на другие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — настоящая магия вкуса, которая заставляет забыть о всех других десертах. Сочетание нежных японских бисквитных текстур, яркой лимонной свежести и сочных яблочных долек создает неповторимую гармонию. Что делает его особенным? Невероятная воздушность, которая достигается особым способом приготовления теста, и идеальный баланс кислинки и сладости. Этот пирог действительно исчезает со стола мгновенно — его легкая текстура и освежающий вкус не оставляют никого равнодушным. Советую сразу отложить себе порцию, потому что после первой пробы гости уже не смогут остановиться!

Для приготовления вам понадобится: 2 яблока, 2 лимона, 4 яйца, 150 г сахара, 180 г муки, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя. Духовку разогрейте до 170°C. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с половиной сахара в крепкую пену. Желтки взбейте с оставшимся сахаром до светлой массы, добавьте цедру одного лимона, 3 ст. л. лимонного сока и масло. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в желтковую смесь. Аккуратно добавьте белки, перемешивая лопаткой снизу вверх. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. Форму застелите бумагой, вылейте тесто, сверху разложите яблоки. Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета. Готовый пирог слегка сбрызните лимонным соком. Дайте полностью остыть в форме — это важно для сохранения нежной текстуры.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

