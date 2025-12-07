Картошке в мундире — прощай! Запекаю картофельные дольки с чесноком и паприкой: хрустящие, как картофель фри, и вкусные

Картофель в мундире — это быстро и просто, но его вкус уже давно стал слишком привычным и пресным. Если хочется получить от любимого овоща новый гастрономический опыт, но без лишних калорий от жарки во фритюре, то запеченные дольки — ваш идеальный выбор. Они сочетают в себе все достоинства картофеля фри — ту самую золотистую, соблазнительно хрустящую корочку и нежную рассыпчатую середину, — но готовятся в духовке с минимальным количеством масла. Аромат копченой паприки и чеснока превращает простой гарнир в самостоятельное блюдо с характером, которое может стать хитом даже на праздничном столе.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 средних картофелин (лучше сортов с низким содержанием крахмала), 3 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л. копченой паприки, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеного чеснока (по желанию), 1/2 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. соли, свежая петрушка или кинза для подачи. Картофель тщательно вымойте щеткой, очищать от кожуры не нужно. Нарежьте каждую картофелину на 6–8 длинных долек, как дольки апельсина. В большой миске смешайте масло, копченую паприку, измельченный через пресс свежий чеснок, сушеный чеснок, черный перец и соль. Добавьте картофельные дольки и тщательно перемешайте руками, чтобы каждая долька была полностью покрыта ароматной смесью. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите дольки в один слой, срезом вниз, чтобы добиться максимальной хрусткости. Запекайте в разогретой до 220 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. За 5 минут до готовности можно перевернуть дольки для равномерного запекания. Подавайте горячими, сразу из духовки, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетаются со сметанно-чесночным или йогуртовым соусом.

