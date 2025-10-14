Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:15

Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой

Простой рецепт паштета Простой рецепт паштета Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний паштет из куриной печени — блюдо, которое легко приготовить. Его бархатная текстура и насыщенный вкус делают бутерброды или тарталетки по-настоящему деликатесными.

Возьмите примерно 500 г куриной печени, 1 среднюю морковку, 1 крупную луковицу и 100 г сливочного масла. Печень как следует промойте и обсушите, потом обжарьте на сковороде с растительным маслом 5–7 минут до легкой румяности. В другой сковороде пассеруйте нарезанные морковку с луком, пока не станут мягкими.

Смешайте овощи с печенью, добавьте немного соли, черного перца и одну лаврушку. Влейте 100 мл сливок или молока, накройте крышкой и потомите все вместе 10 минут на слабом огне. Когда смесь остынет, уберите лавровый лист и измельчите содержимое в блендере до однородного состояния. В конце добавьте мягкое сливочное масло и взбейте еще раз, чтобы паштет стал пышным.

Переложите в баночку или форму, дайте настояться в холодильнике хотя бы пару часов — и можно подавать с хрустящими тостами или свежим хлебом.

  • Совет: если хотите более пикантный вкус, добавьте щепотку мускатного ореха или немного коньяка в конце приготовления.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 г паштета около 210 ккал; время приготовления — 40 минут.

Советуем приготовить очень вкусные белорусские блинчики с творогом — налистники.

