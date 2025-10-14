Вкуснее, чем из курицы! Быстрый шницель из кальмара на ужин — вкусно и просто

Кальмары в панировке — это действительно потрясающая игра контрастов, где хрустящая золотистая корочка встречается с нежнейшим моллюском внутри. Многие боятся готовить кальмаров, опасаясь получить резиновую текстуру, но секрет прост — быстрая обжарка. Всего 1-2 минуты в кипящем масле — и вы получаете идеальные морепродукты с нежной, почти кремовой структурой. Это блюдо выглядит как ресторанное, но готовится проще простого и обходится совсем недорого. Такие кальмары станут прекрасной альтернативой привычным котлетам или рыбе, внеся приятное разнообразие в ваше меню.

Для приготовления вам понадобится: 500 г очищенных кальмаров, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 3 ст. л. муки, растительное масло для жарки, соль, перец и ваши любимые специи по вкусу. Кальмаров промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте их кольцами толщиной около 1 см. В одной тарелке смешайте муку с солью и перцем, в другой взбейте яйца, в третью насыпьте панировочные сухари. Если хотите более ароматную корочку, смешайте сухари с сушеным чесноком, паприкой или итальянскими травами. Каждое колечко кальмара сначала обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо и最后 обваляйте в сухарях. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла (около 1-1,5 см). Обжаривайте кальмары партиями по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Не передерживайте их, иначе они станут жесткими! Готовые кальмары выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте сразу же, с долькой лимона и вашим любимым соусом — тар-таром, чесночным или просто со сметаной.

