14 октября 2025 в 18:15

Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро

Солим икру форели дома: простой способ Солим икру форели дома: простой способ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам досталась форель с икрой, не спешите выбрасывать этот деликатес — его можно легко и вкусно засолить дома. Покажем способ, который используют для мягкой зернистой икры: без «варки», с минимальными потерями и вполне съедобным сроком хранения.

Сначала аккуратно извлеките икру из ястыков и поместите ее в миску с теплой водой (~ 40–45 °C). Оставьте на 5–10 минут — это поможет пленке (ястыку) распустить свои соединения. Затем начните очень осторожно перемешивать икру венчиком или ложкой, чтобы пленочки всплыли и намотались на венчик. Промывайте до тех пор, пока вода не станет прозрачной (это может занять 7–10 промывок).

Когда икринки очищены, переложите их на сито или марлю, чтобы вода стекла. Тем временем приготовьте рассол: на 1 литр воды растворите 70 г соли и при желании 35 г сахара. Доведите до кипения, остудите до ~40 °C и перелейте в икру.

Оставьте икру в рассоле на 10–15 минут (для более мягкой засолки) или до 30 минут, если хотите более выраженную соленость.

После рассола снова тщательно откиньте икру на сито, дайте жидкости стечь, прижмите марлей или промокните полотенцем. По желанию можно добавить немного растительного масла (например, подсолнечное, без запаха) и аккуратно перемешать.

Переложите готовую икру в чистую стеклянную банку, плотно закройте крышкой и храните в холодильнике — обычно до 5–7 дней.

  • Совет: не торопитесь с промывками — медленное удаление пленки бережет икринки от повреждений.

Пирог кубете с мясом и картошкой — очень вкусная татарская выпечка! Готовить просто по нашему рецепту.

