01 ноября 2025 в 16:38

Экономист ответил, ждать ли подорожания красной икры

Экономист Леонид Холод: красная икра к Новому году подорожает на 5–10%

Красная икра вырастет в цене к Новому году на 5–10%, рассказал «Татар-информ» бывший замминистра сельского хозяйства РФ доктор экономических наук Леонид Холод. Он отметил, что в этом году был богатый улов, однако продавцы будут придерживать товар до праздников.

Икры много заготовлено в этом году, и приход рыбы был хороший, но торговцы будут держать ее до Нового года, рассчитывая на хороший спрос в предпраздничный период. Именно поэтому красная икра останется как минимум на той же цене, что и сегодня, или подорожает на 5–10%, — рассказал Холод.

Экономист допустил, что некоторые продавцы могут организовать скидки 31 декабря. По его словам, они будут ориентированы на тех, кто не успел приобрести продукт заранее.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская рассказала, что икру и тарталетки для новогоднего стола следует покупать заранее. Это обусловлено длительным сроком хранения продукта. По ее словам, сухофрукты и консервы также можно подготовить еще с осени.

