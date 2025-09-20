«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 17:32

Форель мариную только так — простой рецепт для быстрой закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слабосоленая форель — это закуска, которая всегда смотрится на столе нарядно и в то же время готовится максимально просто. Деликатный вкус рыбы в сочетании с легким солоноватым акцентом делает блюдо универсальным: его можно подать на бутербродах, с салатами или в составе закусочной тарелки.

Для приготовления понадобится 500–600 г филе форели, 3 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара и 40 мл водки. Рыбу очищают от чешуи, убирают кости, при желании срезают лишний жир. Филе промывают и просушивают бумажными полотенцами. Соль смешивают с сахаром, натирают рыбу этой смесью, затем поливают водкой и снова слегка втирают приправу в филе. Заготовку складывают в миску или контейнер, накрывают пленкой и убирают в холодильник на сутки. Перед подачей рыбу промывают под проточной водой, просушивают и нарезают тонкими ломтиками. В результате получается нежная и ароматная слабосоленая форель, которая превосходно дополняет праздничный ужин или становится украшением повседневного меню.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Читайте также
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров
Общество
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров
Скандинавский пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Хит на ужин — необычно вкусно
Общество
Скандинавский пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Хит на ужин — необычно вкусно
Просто запекла и закатала в банки! Аджика с баклажанами по-краснодарски — вкуснота!
Общество
Просто запекла и закатала в банки! Аджика с баклажанами по-краснодарски — вкуснота!
Похудение без насилия над собой: как изменить привычки, а не жизнь
Семья и жизнь
Похудение без насилия над собой: как изменить привычки, а не жизнь
Лучшие бесплатные приложения для подсчета калорий
Семья и жизнь
Лучшие бесплатные приложения для подсчета калорий
еда
рецепты
рыба
форель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.