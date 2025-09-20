Форель мариную только так — простой рецепт для быстрой закуски

Слабосоленая форель — это закуска, которая всегда смотрится на столе нарядно и в то же время готовится максимально просто. Деликатный вкус рыбы в сочетании с легким солоноватым акцентом делает блюдо универсальным: его можно подать на бутербродах, с салатами или в составе закусочной тарелки.

Для приготовления понадобится 500–600 г филе форели, 3 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара и 40 мл водки. Рыбу очищают от чешуи, убирают кости, при желании срезают лишний жир. Филе промывают и просушивают бумажными полотенцами. Соль смешивают с сахаром, натирают рыбу этой смесью, затем поливают водкой и снова слегка втирают приправу в филе. Заготовку складывают в миску или контейнер, накрывают пленкой и убирают в холодильник на сутки. Перед подачей рыбу промывают под проточной водой, просушивают и нарезают тонкими ломтиками. В результате получается нежная и ароматная слабосоленая форель, которая превосходно дополняет праздничный ужин или становится украшением повседневного меню.

