Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом Глава Росрыболовства: красная рыба и икра могут подешеветь к Новому году

Красной рыбы и красной икры, добытой в России в 2025 году, хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, которые передает ТАСС, благодаря хорошей путине эти продукты могут подешеветь к Новому году.

Рыбы красной хватит, и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта. Чем больше предложение, тем ниже цена, — подчеркнул руководитель ведомства.

Он отметил, что лососевая путина в России практически закончилась, ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года. На сегодняшний день рыбаки добыли уже 335 тыс. тонн. По итогам текущего года производство красной икры составит порядка 15 тыс. тонн, резюмировал Шестаков.

Ранее стало известно, что стоимость красной икры в России впервые с прошлого года снизилась: в сентябре она опустилась ниже 9,5 тыс. рублей за килограмм. Аналитики подсчитали, что цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тыс. рублей против 9,5 тыс. в августе. В последний раз стоимость икры была ниже 9,5 тыс. рублей в декабре 2024 года.