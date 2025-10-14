Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский лишил Труханова гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства из-за страха перед жителями города, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, таким образом политик стремится взять Одессу под контроль до осенних выборов.

Он (Зеленский — NEWS.ru.) начал с Одессы, потому что Одесса действительно для него как бы чужая. И он побаивается в целом одесситов и Одессу. И эта история с лишением гражданства тянется с 2014 года <…> В данном случае он хочет к выборам взять под контроль [Одессу], — подчеркнул Олейник.

Бывший депутат Рады подчеркнул, что у Труханова есть все шансы доказать неконституционность указа Зеленского в суде. Однако к этому времени выборы закончатся, добавил Олейник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение Зеленского лишить гражданства Труханова связано с его стремлением держать население в страхе. Он также отметил, что украинский лидер давно перестал пользоваться авторитетом.