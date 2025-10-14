Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 21:28

В США скорбят по автору постеров к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»

В США скончался известный автор постеров к кинофильмам Струзан

Фото: E]Nicolas Celaya/Global Look Press

Стало известно о смерти автора постеров к культовым фильмам 80-х и 90-х Дрю Струзана, передает Variety. Известно, что он создал плакаты к «Гарри Поттеру», «Нечто», «Индиане Джонсу», «Звездным войнам» и другим фильмам.

Отмечается, что художнику было 78 лет. Летом 2025 года ему диагностировали болезнь Альцгеймера. Струзан скончался на фоне осложнений от заболевания.

Ранее американский певец, работавший в жанрах R’n'B и неосоул, Майкл Юджин Арчер, известный под сценическим именем D'Angelo, скончался на 52-м году жизни. Артист долгое время боролся с онкологией.

Также актер Тони Фицпатрик, наиболее известный по ролям в фильмах «Первобытный страх» и «Филадельфия», скончался в Чикаго в возрасте 66 лет. По данным журналистов, причиной смерти стал сердечный приступ.

До этого американский рок-музыкант Томми Прайс скончался 10 октября в возрасте 68 лет. Эту новость журналистам подтвердила его жена Стефани, которая назвала его «преданным мужем, гордым отцом, выдающимся барабанщиком и автором песен». Причина смерти артиста не раскрывалась

