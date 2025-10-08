Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 06:15

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

В Беларуси налистники считаются символом домашнего уюта и заботы. Их подают на завтрак, праздничный стол или просто к чаю. Главное отличие налистников от обычных блинов — очень тонкое тесто и нежнейшая творожная начинка.

2 куриных яйца взбейте с 1 ст. л. сахарного песка и небольшим количеством соли (хватит щепотки), потом аккуратно влейте 500 мл молока и всыпьте 200 г предварительно просеянной хлебопекарной муки. Хорошенько перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. В конце влейте 2 ст. ложки подсолнечного масла. Выпекайте тонкие блинчики на разогретой сковороде с каждой стороны.

Для начинки возьмем 400 г творога, 2 ст. л. сметаны, 1 яйцо и 1 ст. л. сахара. Смешаем все продукты. Кладите по ложке начинки на край блина, сворачивайте конвертом или рулетом. Укладывайте налистники в форму, полейте сметаной и запекайте 15–20 минут при 180 °C в духовом шкафу.

  • Совет: попробуйте добавить в начинку немного изюма или ванильного сахара — вкус станет еще мягче и ароматнее.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 180 ккал; время приготовления — 50 минут.

Сладкие ляваши — как чебуреки, но с изюмом. Чудесный татарский рецепт.

