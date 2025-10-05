Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 14:35

Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!

Сладкие чебуреки по-татарски: рецепт лявашей Сладкие чебуреки по-татарски: рецепт лявашей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ляваши — это традиционная татарская и башкирская выпечка, которая представляет собой небольшие, жареные пирожки с богатой, часто сладкой, начинкой. В отличие от тонкого лаваша, это скорее своеобразные сладкие чебуреки, которые благодаря плотному тесту и обжариванию становятся сытным и очень вкусным десертом.

Для теста возьмите 500 г пшеничной муки, 2 куриных яйца, 1 стакан молока (примерно 200 мл), 100 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и 1 ч. л. сахара (по желанию). Взбейте яйца с молоком и солью, добавьте растопленное масло. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть достаточно плотным, чтобы его можно было тонко раскатать. Дайте тесту отдохнуть 20–30 минут под полотенцем.

Для начинки, которая сделает ляваши сладкими, вам потребуется 400 г изюма (белого и черного, по вашему желанию). Изюм хорошо промойте и обсушите. Смешайте его с 5-6 ст. л. сахарного песка (можно заменить сахар медом). Отдохнувшее тесто разделите на небольшие шарики и каждый раскатайте в очень тонкий круглый пласт (диаметром около 15 см). На одну половину круга выложите 2-3 ст. л. изюмной начинки, оставляя края свободными. Накройте второй половиной и тщательно защипните края, как у чебурека или вареника, чтобы начинка не вытекла.

Обжаривайте ляваши в разогретом растительном масле (примерно 200 мл) в полуфритюре — они должны быть погружены в масло примерно наполовину. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые ляваши выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте горячими или теплыми, посыпав сахарной пудрой для дополнительной сладости.

  • Совет: для более ароматного теста можно добавить 1 ст. л. водки или коньяка при замесе. Считается, что это делает готовое тесто менее жирным при жарке.

рецепты
татарские рецепты
национальная кухня
Татарстан
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
