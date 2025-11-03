Рецепт беспроигрышных сырников: не развалятся и получатся у всех — обалденно вкусные и простые

Рецепт беспроигрышных сырников: не развалятся и получатся у всех — обалденно вкусные и простые. Мечтаете о завтраке, который порадует всю семью и не отнимет много времени? Попробуйте наши сырники — они получаются неизменно нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Секрет в использовании только желтков и добавлении манки: тесто выходит пластичным, не липнет к рукам, а сырники не разваливаются при жарке. Готовятся просто, а результат всегда восхищает!

Для начала возьмите 500 г творога (лучше в брикете, не менее 5% жирности), добавьте 2 желтка, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилин по вкусу. Всыпьте 2 ст. л. манки и 1-2 ст. л. муки — начинайте с одной ложки, при необходимости добавьте ещё. Тщательно перемешайте: тесто должно стать мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте из массы колбаску, обваляйте в муке и нарежьте на равные кусочки. Каждый слегка приплюсните, придавая круглую форму.

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного сливочного или растительного масла. Обжаривайте сырники по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте тёплыми — с мёдом, сметаной или ягодами. Завтрак, от которого все будут в восторге, готов!

