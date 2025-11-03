Об этом рецепте знают единицы. Голландские паннекокены — нежные золотистые блинчики с любимой начинкой

Если вы думаете, что видели все возможные блины, значит, вы еще не пробовали голландские паннекокены! Это не просто блины, а целая культура — они больше и толще привычных русских, но тоньше американских панкейков, с особой нежной текстурой и едва уловимым ореховым ароматом от арахисового масла. В Голландии их подают и в сладком, и в сытном варианте — с беконом, сыром или яблоками с корицей. Идеальный завтрак, который готовится всего за 15 минут, но запоминается надолго!

Вам понадобится: 200 г гречневой муки, 4 яйца, 500 мл молока, 2 ст. л. арахисового масла, 20 г сливочного масла, 70 г сахара, щепотка соли. В миску насыпьте муку, сделайте углубление и вбейте яйца. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая венчиком. Добавьте сахар, арахисовое масло и растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться жидким, как сливки. Дайте ему постоять 10 минут. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто половником и сразу распределяйте по всей поверхности. Жарьте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте с любимой начинкой — классический вариант с кленовым сиропом и свежими ягодами никогда не подводит!

