Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда

Россиянин начал восстановление церковных часов на Ямайке, которыми любовался создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг, сообщает Telegram-канал SHOT. Часы 1640 года постройки расположены в городе Порт-Мария, где писатель жил во время работы над знаменитым романом «Из России с любовью».

В материале говорится, что местные власти обрадовались инициативе россиянина и пообещали всяческую поддержку. На первом этапе россиянин снял точные замеры поврежденных деталей механизма, которые теперь планирует отправить в РФ для изготовления новых элементов.

Проект финансируется исключительно из личных средств мужчины, поскольку местные жители, несмотря на поддержку идеи, материальной помощи не предложили, отметили в канале. Недавний разрушительный ураган не затронул церковь, что сам россиянин считает удивительной удачей.

