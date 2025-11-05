Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 21:50

Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда

Россиянин восстановит церковные часы британского писателя Яна Флеминга на Ямайке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянин начал восстановление церковных часов на Ямайке, которыми любовался создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг, сообщает Telegram-канал SHOT. Часы 1640 года постройки расположены в городе Порт-Мария, где писатель жил во время работы над знаменитым романом «Из России с любовью».

В материале говорится, что местные власти обрадовались инициативе россиянина и пообещали всяческую поддержку. На первом этапе россиянин снял точные замеры поврежденных деталей механизма, которые теперь планирует отправить в РФ для изготовления новых элементов.

Проект финансируется исключительно из личных средств мужчины, поскольку местные жители, несмотря на поддержку идеи, материальной помощи не предложили, отметили в канале. Недавний разрушительный ураган не затронул церковь, что сам россиянин считает удивительной удачей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице началась реставрация фасадов одного из крупнейших храмов в столице — собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице. Глава столицы напомнил, что именно в нем крестили российского писателя и поэта Александра Пушкина.

