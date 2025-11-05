Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:20

Не только Усольцевы: кто еще пропадал в Белогорье — это аномальная зона?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пропавшую в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края семью Усольцевых ищут больше месяца и до сих пор не нашли ни одного следа. Россияне внимательно следят за новостями о супругах и их 5-летней дочери, и не все разделяют официальную версию о несчастном случае. Между тем выяснилось, что в районе исчезновения семьи и раньше таинственно терялись люди. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто еще терялся недалеко от места пропажи Усольцевых

Земляки главы пропавшей семьи Сергея Усольцева в беседе с журналистами назвали его известным в регионе походником с большим опытом передвижений по местным лесам.

«Усольцев — опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма», — сказали они.

С момента как Сергей, его жена Ирина и 5-летняя дочь Арина перестали выходить на связь 28 сентября в районе горы Буратинка Кутурчинского Белогорья, поисковики, силовики и спасатели не обнаружили ни одного следа семьи. Не помогли найти исчезнувших дроны, тепловизоры и поисковые собаки.

28 августа 2019 года так же бесследно в этих же лесах исчез опытный таежник, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию 67-летний Владимир Шатыгин. Мужчина отправился с друзьями в лес у поселка Мина в Партизанском районе. Его знакомые хорошо знали эту местность, в лесу их группа из пяти человек разделилась. Обратно Владимир не вернулся.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К его поискам подключили МЧС, кинологов и волонтеров, но потерявшегося грибника так и не обнаружили. Были свидетельства местных рыбаков, которые якобы видели раненого Шатыгина, но ни одна из наводок не подтвердилась.

Еще один случай, но с хорошим концом, произошел в 2021 году, пишет aif.ru. Женщина заявила в полицию о пропаже своих отца и сожителя. Мужчины отправились в тайгу на промысел осенью 2020 года и планировали вернуться в феврале 2021-го. Однако они не появились дома ни в феврале, ни в марте, когда в этом районе выступила верховая вода. В итоге полицейские попросили местного жителя подойти к зимовью таежников на аэролодке. Мужчины были живы, как выяснилось, один из них заболел, а когда поправился, отправиться домой помешала вода.

Меньше недели назад всего в нескольких десятках километров от места, где искали Усольцевых, нашли тело пропавшего ранее рыбака. Его выловили из реки Мана в Партизанском районе Красноярского края. В ходе поиска спасатели обследовали 65 км акватории и 50 км береговой линии, изучили 75 км проток и более 350 квадратных метров дна реки эхолотом.

Может ли место пропажи Усольцевых быть аномальным

Вокруг исчезновения семьи Усольцевых до сих пор не умолкают споры: в частности, звучали версии о криминальном следе, уходе в секту и побеге из страны через инсценировку пропажи в лесу. Российский энтузиаст-исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва рассказал в беседе с NEWS.ru, что в той местности, где пропали Усольцевы, есть природные странности, однако достоверно неизвестно, могли ли они повлиять на исчезновение семьи.

«Аномалия — это отклонение от нормы. Не путать с мистикой, так как это не совсем удачный способ ее объяснить. С точки зрения аномалистики, во-первых, там в почве много металла, а это уже магнитные аномалии. Они могут проявляться не только напрямую, например, воздействуя на технику, но и на иные процессы в природе», — отметил Савва.

Он добавил, что местность, где исчезли Усольцевы, окутана мифами, легендами и поверьями.

Тайга, в которой ведутся поиски семьи Усольцевых Тайга, в которой ведутся поиски семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*

«Например, там есть гора Алат, с тюркского переводится как „несчастье“. По поверьям, это „злая“ гора. От нее недалеко гора Баян — место доброй силы, как считается. Между ними, как между плюсом и минусом, по поверьям, течет энергия, свойства которой, видимо, впечатляли воображение людей», — указал исследователь.

Кроме того, Савва рассказал, что, по поверьям, это место когда-то населяла некая таинственная цивилизация. Согласно другим поверьям, там были следы инопланетной деятельности. Люди проводят в этих местах различные обряды, подчеркнул специалист. Что касается естественных факторов, то для этих мест характерны густые туманы, отметил он.

«При сочетании с другими факторами, например с выбросами из недр, при перепадах температур, при определенной конвекции из-за особенностей строения местности они могут становиться смертельными ловушками. Например, могут быть туманы, которые находятся на границе температурного нуля, и все, что в них попадает, сразу обледеневает», — объяснил Савва.

Связано ли исчезновение Усольцевых со сверхъестественным

Несмотря на то что местность, где пропали Усольцевы, отличается природными аномалиями, большим количеством различных поверий и легенд про места силы, топонимическими маркерами, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места, наличием людей, проводящих не всегда «светлые» обряды, наиболее вероятной версией исчезновения семьи Усольцевых остается несчастный случай, считает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Если говорить о версиях, конечно, следую бритве Оккама как наиболее разумному подходу: сначала нужно рассмотреть наиболее объяснимые версии. Так как я лично попадал в такие ситуации в горах и тайге, и меня также искали. Наиболее вероятно, что, как и в моем случае, когда на перевале Дятлова, на „горе мертвецов“ меня накрыл плотный туман и непогода, я спрятался под ближайший каменный останец. Переждав, вылез я из своего укрытия уже ночью, но из-за усилившегося тумана не смог найти выход», — поделился опытом исследователь.

Он считает, что из-за резкого изменения погоды Усольцевы могли укрыться в курумнике — скоплении каменных глыб. После этого с ними могло что-то случиться, предположил эксперт.

«А вот произойти там могло многое — от природных причин (обвал, дикое животное) до более аномального. Например, они могли что-то увидеть, что их сильно напугало, а в таких местах паника смертельна, можно очень легко получить травму. Говорю как человек, подвернувший ногу на подобном скальнике во время одной из экспедиций», — резюмировал он.

Анна Акимова
А. Акимова
