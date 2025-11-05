Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:23

Пропавшую в тайге россиянку связали с культом богини смерти Кали

Пропавшая в тайге Усольцева практиковала медитации богини смерти Кали

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Пропавшая вместе с мужем и дочерью в Красноярском крае Ирина Усольцева увлекалась медитациями, посвященными индуистской богине смерти Кали, сообщает aif.ru. По данным издания, ее интерес к духовным практикам подтверждают публикации в социальных сетях.

Авторы издания отмечают, что на своих страницах Усольцева делилась записями о длительных медитативных практиках, одной из которых посвятила более 20 дней.

Пошла в динамическую медитацию Кали <…> Сегодня первый день, но не первая моя Кали. Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути, — писала о духовных и физических упражнениях Усольцева.

По словам психолога Максима Баранова, подобные практики могут быть небезопасны. Посвященные Кали медитации способны вызвать сильные эмоциональные реакции и обострить внутренние переживания, поскольку «поднимают из бессознательного непрожитые травмы».

Индуистская богиня Кали традиционно изображается как четырехрукая женщина с высунутым языком и синей кожей, в поясе из отсеченных конечностей. В ее руках — отрубленная голова и сабля, а ногами она стоит на теле своего супруга, бога Шивы. В йоге медитация Кали символизирует смерть и последующее возрождение, рассматриваясь как путь к расширению сознания.

Семья Усольцевых отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и с тех пор не выходит на связь. Поиски, которые ведут волонтеры и следователи, пока не дали результатов. В тайге не найдено ни личных вещей, ни следов передвижения семьи. В доме пропавших также не обнаружено предметов, способных пролить свет на обстоятельства исчезновения. В деле остаются неясные детали, которые следствие продолжает проверять.

Ранее в СМИ сообщили, что сын пропавших в тайге Усольцевых Данил Баталов дал противоречивые показания. По мнению СМИ, он путался в деталях событий перед исчезновением семьи. Сначала мужчина говорил, что пропавшие пошли в поход вместе с группой. Позже признал, что семья отправилась в тайгу самостоятельно.

