Скандал в Красноярске: проститутки оккупировали кладбище, местные возмущены

Жители Красноярска пожаловались на проституток, которые якобы оказывают интимные услуги клиентам прямо на кладбище. На территории, где все это происходит, скопились горы мусора. NEWS.ru поговорил с местными и выяснил, как выглядят «ночные бабочки», в какое время их можно увидеть на рабочем месте, что сказали в администрации в ответ на жалобы людей.

Что не так со Злобинским кладбищем в Красноярске

«На этом старом заброшенном кладбище уже 20 лет проститутки стоят. Никого это раньше не волновало. До сих пор все это красноярцам совершенно безразлично», — поделился в беседе с NEWS.ru местный житель Евгений.

Злобинское кладбище находится в Кировском районе Красноярска, примерно в 10 километрах от центра города. Неподалеку — так называемые горные вершины «Крест», «Топ» и «Жуткая». Именно здесь, на дороге рядом с кладбищем, и было записано видео, вызвавшее потом фурор в соцсетях. На кадрах женщина идет по Грунтовой улице мимо погоста и рассуждает: «Тут много машин, а в них сидят проститутки. Посмотрите, что тут творится (показывает на мусор и бутылки, разбросанные на газонах и в кустах. — NEWS.ru). Это все их рук дело! Когда у нас вот этих дамочек уберут? Примите меры!»

«Могила моей бабушки возле дач, мусора много и ни одного контейнера. Но в целом на кладбище все давно заброшено. Красноярцев волнуют другие проблемы: например, ремонт обваливающегося холма на миллиарды и прочее. На проституток с кладбищем всем по фигу», — констатировал Евгений.

Местный житель Сергей заметил в беседе с NEWS.ru, что за благоустройство кладбища местные жители боролись давно. На этой территории уже много лет свалены горы отходов.

«Люди жаловались на свалку между могилами, на дорожках, на горы мусора. Надеюсь, теперь территорию приведут в порядок», — поделился Евгений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли, что на кладбище в Красноярске стоят проститутки

Сергей отметил, что «проституточная» в этом месте появилась уже давно. В прошлом девушки легкого поведения стояли не только у городского погоста, но и по всему городу. Однако в последние годы никого подозрительного у кладбища он не видел.

«Мимо Злобинского кладбища летом я постоянно езжу на дачу. На этом погосте никого не хоронят уже много лет. Сейчас дорога чистая, обочины тоже, только мусора у кладбища многовато. Проститутки там стояли примерно 10 лет назад. Сейчас интернет не развился, они, видимо, ушли в онлайн», — поделился Сергей.

Местная жительница Анна не согласна с таким мнением. В беседе с NEWS.ru женщина заявила, что проститутки на Злобинском кладбище стоят до сих пор.

«Мне 37 лет. Всю свою жизнь я проезжаю мимо кладбища на машине. Девушки стоят вдоль обочины дороги в любое время. Сразу видно, что это проститутки. Кто-то из них вызывающе одет: на них короткие юбки и капроновые колготки, даже зимой в мороз и на ветру. А у нас и −30 градусов бывает. Особенно часто я их видела в прошлом году, когда с ребенком ездила в больницу», — поделилась Анна.

По ее словам, машины, припаркованные на кладбище и запечатленные на скандальном видео, тоже выглядят странно и подозрительно.

«Сомневаюсь, что кто-то вечером приехал бы на это кладбище по доброй воле. Тем более оно настолько старое, что здешние могилы мало кто посещает. Я никогда не задумывалась об этом, привыкла. Но если проститутки стоят в этом месте до сих пор, значит, это кому-то нужно», — сообщила Анна.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как отреагировали власти на информацию о проститутках на кладбище

По данным СМИ, после того как скандальное видео завирусилось в Сети, обеспокоенные беспорядком на кладбище жители направили коллективную жалобу в мэрию Красноярска. В администрации Кировского района города рассказали, что им известно о проблеме. Там также заявили, что информация об этом передана в полицию, а на кладбище направлены уборщики, которые приведут территорию в порядок.

«Вопрос взял на контроль глава районной администрации», — подчеркнули в пресс-службе.

После того как о свалке на кладбище сообщили чиновникам, ситуация разрешилась, подтвердил в беседе с NEWS.ru житель Красноярска Игорь.

«Окрестности кладбища убрали от мусора», — рассказал он, однако о том, куда делись местные проститутки, сказать ничего не смог, как и другие местные жители.

