Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии Болельщики рассчитывают на победу российской сборной в матче между Боливией и РФ

Российские болельщики рассказали NEWS.ru, что встреча России и Боливии завершится победой сборной РФ. Товарищеский матч пройдет 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Мы надеемся только на победу и болеем за нашу сборную. Думаем, что она выиграет со счетом 2:0. Миранчук Алексей точно забьет, — рассказали болельщики.

Другие присутствующие на матче сообщили, что тоже ожидают победу и рассчитывают на счет 3:0 в пользу России. Одна из болельщиц предположила, что разрыв будет меньше.

3:2 в нашу пользы, — спрогнозировала она.

