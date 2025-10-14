Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:30

Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии

Болельщики рассчитывают на победу российской сборной в матче между Боливией и РФ

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Российские болельщики рассказали NEWS.ru, что встреча России и Боливии завершится победой сборной РФ. Товарищеский матч пройдет 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Мы надеемся только на победу и болеем за нашу сборную. Думаем, что она выиграет со счетом 2:0. Миранчук Алексей точно забьет, — рассказали болельщики.

Другие присутствующие на матче сообщили, что тоже ожидают победу и рассчитывают на счет 3:0 в пользу России. Одна из болельщиц предположила, что разрыв будет меньше.

3:2 в нашу пользы, — спрогнозировала она.

Ранее сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года, разгромив команду Эсватини со счетом 3:0 в отборочном матче. Голы забили Дайлон Роша Ливраменту, Уилли Семеду и Стопира. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини провел на поле весь матч. После этой победы сборная Кабо-Верде возглавила группу с 23 очками.

До этого «Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата MLS. Лионель Месси стал главным героем встреч: футболист оформил дубль на 39-й и 87-й минутах.

видео
болельщики
футболисты
Боливия
Россия
